Vid sidan av fullstora AAA-spel har Destiny-studion Bungie ett projekt där man uppmuntrar medarbetarna att odla innovation och nya idéer. Ett av dessa projekt har tydligen charmat företaget, som häromdagen efterlyste folk till det. De gav oss också en kort beskrivning av det på the social media formerly knwon as Twitter.

Projektet verkar hämta inspiration från det mesta. Det beskrivs som ett lagbaserat actionspel i en ny sci-fi-värld, och det har sneglat på genrerna fighting, MOBA, plattform, life sims och "frog-type games". Grodartade spel alltså. Då vet man! Däremot vet man inte om projektet kommer resultera i ett spel.

Bungie jobbar för närvarande på Marathon, en ny variant av det gamla Mac-spelet från 90-talet. Nykomlingen avtäcktes i maj och såg då ut att endast ha namnet gemensamt med förlagan. Det ska hursomhelst släppas till pc, PS5 och Xbox Series någon gång i framtiden.