Att det blir fler God of War-spel kan vi nog utgå ifrån, eftersom serien är otroligt populär och har dragit in redigt med kosing åt Sony. Frågan är dock om det är något som Sony Santa Monica jobbar med i dagsläget eller om deras nästa spel istället blir något annat, vilket de uttryckt intresse för tidigare.

En platsannons antyder åtminstone att de jobbar på något i samma anda som God of War. I den skriver de att de söker en stridsdesigner som ska jobba på ett hittills icke utannonserat projekt och bland annat pilla med både karaktärs- och bossdesigner. Utöver krav om erfarenhet av spelutveckling och problemlösningsförmåga, måste man även ha:

...kunskap om God of War (2018) och God of War Ragnarök (2022) och kunna prata djupgående om stridssystemen, mekaniken och fienderna.

Ingen bekräftelse på att det är nästa God of War de jobbar på just nu, men det lutar onekligen ditåt. Å andra sidan kanske de vill utforska ett nytt varumärke och ha spelmekanik som är snarlik den i God of War.