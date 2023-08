Mer skräck från nattens Gamescom-öppning, denna gång i form av en uppföljare till ett par riktigt uppskattade, svenskutvecklade spel. Men det blir inte Tarsier Studios som utvecklar Little Nightmares 3 (de har gått vidare till annat), utan hyfsat välrenommerade Supermassive Games. De har titlar som Until Dawn, The Dark Pictures Anthology och senast The Quarry på meritlistan, så skräck har de en del erfarenhet av.

Man spelar återigen som ett litet barn som springer runt i en alldeles för stor värld, med alldeles för läskiga invånare. Man behöver dock inte ge sig i kast med hemskheterna på egen hand, eftersom spelet stödjer co-op för två spelare. Man axlar rollen som Low och Alone, och lirar man hellre ensam så blir följeslagaren datorstyrd.

Little Nightmares 3 släpps på Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch och pc under 2024.