Xbox lovade tidigare i år att en del av deras spel skulle bli tillgängliga på Geforce Now – Nvidias tjänst för spelstreaming.

Det började med bland annat Gears 5, som man då var tvungen att äga på antingen Steam eller Epic Games Store för att kunna streama via tjänsten. Nu har dock Nvidia lagt till stöd för Microsoft Store, vilket bland annat innebär att en del spel från PC Game Pass nu kan streamas till diverse enheter via Geforce Now.

Inledningsvis är det 19 Game Pass-spel som stöds: