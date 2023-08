Sagan om ringen-namnet kantstöttes av Gollum i våras, ett spel så uppenbart uselt att de som håller i koderna sket i att skicka oss ett recensionsexemplar inför releasen. Kanske får serien lite upprättelse med The Lord of the Rings: Return of Moria som släpps i höst. Närmare bestämt den 24 oktober, står det nu klart.

Datumet för detta survival-lir gäller pc- och PS5-versionerna. Det finns uppgifter om att en Xbox-version kan dyka upp under nästa år.

Oktober är för övrigt sprängfyllt av spelreleaser. Se själv i releaselistan.