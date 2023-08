2007 års The Darkness, kodat av svenska Starbreeze, kan vara på väg att remastras.

När en person på X (Twitter) sa sig vara sugen att lira The Darkness igen, men önskade en remaster eftersom den inte orkade plocka fram PS3:an, klev Nightdives VD Stephen Kick in och svarade med versaler och allt. Och svaret lämnar inget utrymme för missförstånd:

DET STÅR PÅ LISTAN

När och till vilka spelmaskiner en eventuell The Darkness-remaster kommer får vi återkomma till om den blir av. Originalet släpptes till PS3 och Xbox 360 sommaren 2007 och bygger på den tecknade serien med samma namn. Spelet kodades av "gamla" Starbreeze, alltså samma folk som gjorde det fenomenala Riddick: Escape from Butcher Bay (2004). The Darkness fick dock inte samma fina mottagande, och 2009 hoppade drygt en handfull tunga namn av (mitt under arbetet med Syndicate-rebooten) och bildade Machinegames (Wolfenstein: The New Order).

Slut på historielektionen. FZ rapporterar förstås om en eventuell The Darkness-remaster så fort tillfälle ges.