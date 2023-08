Shadow Gambit: The Cursed Crew släpptes för runt en vecka sedan och fick riktigt fina betyg. Därför kommer det lite som en chock att utvecklaren Mimimi nu meddelar att studion kommer att stängas. Mimimi slog upp portarna under 2011 och har sedan dess gett oss spel som Shadow Tactics: Blades of the Shogun och Desperados III.

I ett inlägg på sin webbplats förklarar dock grundarna Johannes Roth och Dominik Abé att verksamheten inte låter dem tillbringa tillräckligt med tid med sina familjer och att produktionskostnaderna har stigigt snabbare än de potentiella intäkterna. Mellan varje spel sker dessutom en kamp om att hitta finansiering, vilket de helt enkelt inte har energi till längre.

Utöver att fortsätta stöda Shadow Gambit med patchar och nytt innehåll kommer de nu att fokusera på att hjälpa sina anställda att hitta nya positioner i spelbranschen.