Live action-trailers har blivit lite på modet igen, och vi har bland annat fått se The Callisto Protocol, Diablo IV och Elden Ring marknadsföras på detta sätt, och nu är det Mortal Kombat 1:s tur. De tar hjälp av skådisen Dave Bautista, bland annat känd från Guardians of the Galaxy och sin önskan att få spela Marcus Fenix i den Gears of War-film som Netflix planerar att skapa.

Mortal Kombat 1-trailern är en homage till den gamla live action-trailer som det första spelet fick för 30 år sedan. I den nya menar Bautista att det finns en kraft inom oss alla som endast de orädda kan hitta, varpå han samlar folk som till synes är sugna på att slåss

Mortal Kombat 1 är både en reboot och en fortsättning, eftersom tidslinjen fortfarande är intakt, men spelet utspelar sig i en ny värld. Släppet sker den 14 september på pc, Playstation 5, Nintendo Switch och Xbox Series X/S.