Väntan på Beyond Good and Evil 2 är "beyond" rimlig. Kanske kan ett nysläpp av originalet från 2003 få tiden att gå lite kvickare. Amerikanska ESRB har åldersmärkt "Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition". När något liknande sker brukar det inte sällan bära frukt. Nu också?

Exakt vad jubileumsutgåvan innebär är oklart. En rejäl remake? En rak portning? Eller något däremellan: remaster? Vi vet inte men med tanke på att Ubisoft lär lägga mesta delen av sitt krut på den evigt försenade tvåan är det sannolikt att detta på sin höjd är en remaster. Vi får se.

Formaten som listas är pc, PS5, PS4, XB1 och Series-konsolerna.

Beyond Good and Evil fyller tjugo år i november. Kanske får vi en release då?

Var är tvåan?

Femtonårsdagen för utannonseringen av tvåan har kommit och gått. Japp, Beyond Good and Evil 2 utannonserades i maj 2008. 2016 utannonserades det igen på E3. Då och då ryktas det om att spelet har lagts ner men Ubisoft fortsätter dementera detta. Och så kanske det kommer fortsätta i evighet...?