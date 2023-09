Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 har minst sagt haft en brokig utveckling. 2016 började Hardsuit Labs en uppföljare till det populära rollspelet från 2000 under Paradox flagga. Spelet var då tänkt att släppas 2020 men blev försenat. Efter ytterligare ett års förseningar tog Pardox projektet från Hardsuit Labs händer och sa då att de skulle hitta en ny studio för spelet. Här började förstås alla undra om inte projektet var dött, men nu har spelet äntligen fått nytt blod. Det meddelades nämligen under PAX att det är Dear Esther-utvecklarna the Chinese Room som tar sig an det blodiga projektet.

Vampire The Masquerade - Bloodlines 2 siktar på en release hösten 2024 och kommer nu bara till Xbox Series, Playstation 5 och PC. När spelet först utannonserades så var det även till Playstation 4 och Xbox One, men så är alltså inte längre fallet.