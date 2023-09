Supermassive Games har hand om Little Nightmares 3, snarare än Tarsier Studios, som skapade serien. En nyhet som välkomnas av många är att det tredje spelet kommer att stödja co-op för två spelare, men det har visat sig att man endast kommer att kunna avnjuta spelet med en vän online.

Supermassive har nämligen gjort det något märkliga valet att inte erbjuda lokal co-op, utan endast online. I en intervju med Gamesradar hade de följande att säga om beslutet:

Vi har fått frågan om online kontra lokal co-op. Lokal är något vi övervägde, men när man tänker på atmosfären och inlevelsen vi försöker att väcka med Little Nightmares, tror jag att det är viktigt för oss att vi endast håller oss till co-op online, snarare än mer traditionella typer av gruppspelande.

Så är det alltså med det, och vill man lira med "någon" lokalt får man alltså nöja sig med den AI-styrda följeslagaren. Little Nightmares 3 släpps på Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Playstation 4/5 och pc under 2024.