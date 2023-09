Sea of Stars har varit ute i runt en vecka och fått både finfina betyg och god försäljning. Det är som ni kanske vet ett Kickstarter-finansierat spel, och under den kampanjen utlovades även DLC till det. I en intervju med Radio-Canada (via kakuchopurei) har Sabotage Studio vd, Thierry Boulanger) avslöjat att arbetet med detta DLC nu har börjat.

Enligt honom är de uppdelade i två team, där det ena jobbar på DLC:t och det andra jobbar på deras nästa spel. DLC:t heter Throes of the Watchmaker och ska vara ett fullfjädrat sidoäventyr som: "utökar Sea of Stars värld och ger ytterligare insikt i det övergripande narrativet i alla våra spel". Sea of Stars utspelar sig nämligen i samma värld som deras tidigare spel, The Messenger, fast med tusentals års tidsskillnad.

Något släppdatum har vi inte, men en kvalificerad gissning är att det kommer någon gång nästa år.