Oktober brukar vara en perfekt månad för att mysa med ett gastkramande skräckspel, och det tyckte nog även THQ och Pieces Interactive när de förlade släppet av Alone in the Dark-rebooten till just denna månad. Sedan dess har dock månaden fyllts på med diverse andra storspel, som nu inkluderar Assassin's Creed Mirage, Super Mario Bros. Wonder, Lords of the Fallen och Alan Wake II, vilket fått dem på andra tankar.

Via Twitter har de därför meddelat att spelet skippar oktober och istället släpps den 16 januari 2024. De menar att: "skräckspel frodas i ensamhetens kusliga omfamning, vilket är omöjligt att uppnå i en spelmånad så hektisk som oktober".

Spelet följer Edward Carnby och Emily Hartwood, som reser till godset Derceto Manor för att lösa pussel, döda mardrömslika monster och utforska. Redan nu kan man testa en spelbar prolog vid namn Grace in the Dark på pc, Playstation 5 och Xbox Series X/S.