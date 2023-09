Förra månaden hölls ett slutet betatest av Payday 3, och i helgen slås portarna upp för den breda massan – det blir öppet betatest.

Det äger rum från tidig lördag morgon till måndag, den 9 till 11 september. Det är ett stresstest med syftet att pressa servrarna till bristningsgränsen inför spelets faktiska släpp den 21 september.

Tider för betan:

Börjar: klockan 1 lördag morgon (den 9:e)

Slutar: klockan 18 söndag kväll (den 10:e)

Mer info om betan i FAQ:en.

Innehållet i testet är detsamma som i det slutna testet, vilket innebär att man får ge sig i kast med stötenm No Rest for the Wicked, där man slår till mot en mindre bank antingen genom att smyga eller att ... inte smyga. Både Steam- och Xbox-spelare är inbjudna och det ska inte krävas några koder eller dylikt för att vara med.

Det färdiga spelet släpps alltså den 21 september, och då till Xbox Series X/S, pc och Playstation 5.