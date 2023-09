Hype. Hyper never changes. 2023 har haft flera titlar som burit enorma förväntningar på sina axlar: Baldur's Gate 3, Zelda: Tears of the Kingdom, Diablo 4 och aktuella Starfield. Höll de för trycket? Ja, snittbetygen talar åtminstone för det – även om det bara är en del av sanningen.

Vad tycker du det finns för exempel, i såväl gammal som modern spelhistoria, på storspel som levt upp till hypen? Spel som det surrades om länge som infriade skyhögt ställda förhoppningar.