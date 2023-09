När Nintendo kom till Gamescom för första gången på länge, länge började rykteskarusellen snurra: dags att visa ny hårdvara? Närmre bestämt: Switch-uppföljaren. Så blev det inte – eller?

Enligt källor som Eurogamer varit i kontakt med visade Nintendo sin nya konsol bakom stängda dörrar. Man ska ha visat teknikdemon för att ge en tydlig fingervisning om vad konsolen klarar av. Man ska bland annat ha visat hur Zelda: Breath of the Wild flöt med kraftfullare hårdvara. Det kan innebära remaster – eller så är det helt enkelt bara just den teknikdemo som den påstås vara.

Men notera: detta är rykten. Sådana börjar vi få en del av, och det har exempelvis ryktats om att skärmen till "Switch 2" blir 8 snarare än 6,2 tum. Häng med i stora tråden för alla Switch 2-rykten.

Vad Nintendo faktiskt visade på Gamescom var spelhöstaktuella Super Mario Bros. Wonder, som vi klämde på och gillade skarpt. På gång till "gamla" Switch är också ett plattformsspel med Peach och en nyversion av Luigi's Mansion 2. Än lever (och säljer!) Switchen. Frågan är hur länge till?