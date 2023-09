CD Projekt har en hel del Witcher-spel på gång, och nu kan vi lägga till ytterligare ett på listan. The Witcher: Path of Destiny är dock ett brädspel, och det är Go On Board som skapar det. I det ska vi få axla rollen som Geralt, Yennefer, Ciri, Vesemir eller Dandelion och ge oss ut på några av deras ikoniska äventyr.

1–5 spelare kan spela detta kortbaserade strategispel, och de tre olika berättelserna man kan spela har varierande svårighetsgrad och spelmekanik. Projektet är tänkt att finansieras via Gamefound, där man kan välja att backa det när kampanjen har dragit igång. Där finns det även mycket mer information om spelet.

Det här är heller inte första gången CD Projekt samarbetar med Go On Board på ett Witcher-brädspel. The Witcher: Old World släpptes tidigare i år efter en lyckad Kickstarter-kampanj under 2021, och har fått bra omdömen.