Resident Evil-serien har kommit långt sedan starten och tagit stora spelmekaniska steg under årens lopp. Men är man fortfarande förälskad i den klaostrofobiska och stressande känsla som tank-kontroll och fasta kameravinklar producerar, finns det en del spel som går tillbaka i RE-rötterna.

Echoes of the Living är ett av dessa spel, och nu har en ny gameplay-video släppts. Den visar oss de första fem minuterna av spelet och de två spelbara karaktärerna man får välja mellan. Premissen är att en småstads invånare har insjuknat och blivit till zombier, och de två huvudkaraktärerna är där för att leta reda på varsin närstående.

Som sig bör i en RE-homage vankas det nerviga strider, pussel, begränsat utrymme för ens grejer och uppgraderingsbar utrustning och vapen.

Echoes of the Living är tänkt att släppas under årets fjärde kvartal på pc.