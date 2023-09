Digital Eclipse har utannonserat Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord. Detta är förstås en remake på det första spelet i den klassiska RPG-serie Wizardry. Spelet har varit under utveckling i två år och släpps nu i Early Access via Steam och GOG för runda 300-lappen.

Innan ni suckar över att spelet är i Early Access så kan vi meddela att hela grunden på spelet är spelbart och färdigt. Det är bara en del visuella element (så som texturer och animationer) som inte är 100% färdiga och så finns det förstås lite buggar. Såklart kommer även spelet att justeras en del under Early Access och det flaggas till exempel för att sättet man sparar på i nuläget kommer få en rejäl uppdatering.