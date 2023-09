Spider-Man 2 lanseras inte bara med alternativen 30 och 60 fps på Playstation 5, utan även möjligheten till 40 bildrutor per sekund. Alla lägen får ray tracing, avslöjar James Stevenson, community director, via X/Twitter. Det finns inget läge för avstängd ray tracing. "Det behövs inte", säger tech director Mike Fitzgerald självsäkert till IGN. Man ska helt enkelt ha lyckats få till den "rätta" visuella look som man önskade sig och man vill "vara säker på att alla spelare ser detta".

Vi har kommit att vänja oss vid de två alternativen 30 (fokus på grafisk prakt) och 60 fps (bra flyt prioriteras), men 40 fps har blivit allt vanligare. En slags medelväg mellan flyt och grafik, som ett flera stora Sony-spel hunnit anamma: Horizon Forbidden West, God of War Ragnarök, Ratchet & Clank: Rift Apart och inte minst de två tidigare Spider-Man-spelen.

Spider-Man 2 lanseras 20 oktober till PS5. Läs FZ:s färska förhandstitt.