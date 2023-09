Varumärket Fables, som Telltales The Wolf Among Us baseras på, ägs inte längre av någon. Eller rättare sagt: det ägs av alla. Författaren Bill Willingham låter allmänheten från och med nu styra.

Från och med den 15 september 2023 är serietidningen Fables, inklusive alla relaterade spin-offs och karaktärer i det allmänna ägandet. Det som en gång helt ägdes av Bill Willingham ägs nu av alla, för alltid. Det är klart, och som de flesta experter kommer att säga dig, när det väl är klart kan det inte ångras. Återtaganden övervägs inte och är inte heller möjliga.

Det låter Bill Willingham hälsa via sin Substack.

Här låter det ju som om det ligger en hund (varg?) begraven. Willingham säger att det "finns flera orsaker". "Det praktiska" är en.

Författaren känner att mycket har ändrats sedan han skrev under avtal med DC Comics för tjugo år sedan. De "rimliga män och kvinnor" han samarbetat med har bytts ut mot främlingar som tolkar alla kontrakt enbart för egen (läs DC:s) vinning. Han hävdar att de som nu sitter på posterna saknar integritet. Fables var i goda händer, men nu är det tvärtom.

Bill Willingham är 67 år gammal och har "inte tiden som krävs" eller pengarna för att starta en rättslig process mot DC. Därför drar han det enda trumfkortet han har: ägarskapet för Fables.

Det enda i vårt kontrakt som DC:s jurister inte kan bestrida eller tolka till sin egen fördel är att jag är den enda ägaren av egendomen. Jag kan sälja den eller ge den bort till vem jag vill.

Willingham väljer alltså att ge bort Fables till alla. Det är praktiskt att göra så här, som sagt. Och för det andra har författaren alltmer börjat fundera på härvan kring rättighetsfrågor.

De rådande lagarna är en röra av oetiska bakom kulisserna-avtal för att se till att behålla varumärken och upphovsrätter i händerna på stora företag som till stor del har råd att köpa de resultat de önskar.

Han tror på att låta skaparen ha rättigheterna i tjugo år, och att dessa sedan släpps fria för alla och envar. Och för att visa att han tror på idén ser han till att själv omsätta den i praktiken. Willingham säger att exemplen på vad DC gjort för att få honom att fatta beslutet är "för många för att lista", men han nämner spelet, Telltales The Wolf Among Us, som en av de ömma punkterna.

De kunde ändra berättelser eller karaktärer på vilket sätt de ville. De hade absolut ingen skyldighet att skydda integriteten och värdet av egendomen, vare sig från sig själva eller från tredje parter (exempelvis Telltale Games) som ville radikalt ändra karaktärer, miljöer, historia och förutsättningar för berättelsen (jag har sett manuskriptet de försökte hålla hemligt från mig i ett par år). De var heller inte skyldiga mig några pengar för att licensiera Fables-rättigheterna till tredje parter, eftersom en sådan licens inte var förutsedd i vårt ursprungliga publiceringsavtal.

Willingham ska vid ett tillfälle ha blivit lovad ersättning för Telltale-licensen, något som sedan omformulerades till en "konsultavgift", vilket därmed inte var detsamma som att DC var skyldig honom pengar. Här inkluderades också ett avtal som...

...hindrade mig att säga annat än trevliga saker om Telltale eller licensen.

The Wolf Among Us 2 släpps 2024. Telltale beslutade att skjuta på releasen med hänsyn till de anställdas hälsa. Om Bill Willinghams bomb sätter några käppar i hjulen återstår att se.