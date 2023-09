Fler dokument sipprar ut från FTC's och Microsofts möte i rättssalen, och ett av dem kan ge oss en hum om när Microsoft ämnar sjösätta sin nästa generation av konsoler. Det rör sig om en chattlogg mellan flera Microsoft-chefer som Axios tagit del av, där en frågar om "planen för 2028" är att köra vidare på samma modell eller satsa på något mer flexibelt och Windows-liknande.

Kevin Gammill, corporate vice president of gaming ecosystems, svarar att de redan påbörjade denna resa med Xbox One och Xbox One X, och i ännu högre utsträckning med Series X/S. Samtidigt vill de gå ännu längre vad gäller flexibilitet, men fortfarande ge utvecklarna möjlighet att dra nytta av unika hårdvarumöjligheter.

Det verkar alltså som att det interna målet är att släppa den tionde generationen av konsoler under 2028, och att de även denna gång kommer att erbjuda olika modeller, trots att Microsofts krav på att allt som släpps till Series X även måste komma till Series S har lett till en del kritik, bland annat från spelutvecklare.