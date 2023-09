När det kommer till brädspel står Gloomhaven högt på mångas ranking, och den digitala versionen som tog steget ut från early access på pc under 2021 har också varit väldigt uppskattad. Förra året fick vi veta att spelet även var på väg till konsolerna, och i går var det äntligen dags för släpp.

Spelet är därmed ute på Xbox One, Xbox Series X/S, Playstation 4/5 och Nintendo Switch, såväl som DLC:t Jaws of the Lion (inkluderas Gold Edition-versionen av spelet). Gloomhaven går ut på att leda en grupp legosoldater i turordnings- och kortbaserade strider för att slutföra massor av olika uppdrag i en rad olika miljöer.

Upp till fyra spelare kan samarbeta online och spelet ska stödja plattformsöverskridande multiplayer.