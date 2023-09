Starfield fortsätter att locka nya rymdfarare. I en glad statusuppdatering meddelar Bethesda att över 10 miljoner nu gett sig ut i det stora världsalltet. Man tillägger att det är den största lanseringen i företagets historia.

Hur mycket är då 10 miljoner spelare? Ja, det enkla svaret är 10 miljoner, men det blir intressantare om vi jämför med andra spel. Till exempel Diablo 4, som också spelades av 10 miljoner, fast det fick någon vecka till på sig innan sammanräkningen. Zelda: Tears of the Kingdom såldes i 10 miljoner ex, men det gick på bara tre dagar. Betoning på "såldes" och inte "spelades" där också (Starfield är ju billigt tillgängligt via Game Pass). Slutligen kan vi ta Hogwarts Legacy, som köptes av 12 miljoner pers på två veckor. Årets största framgångssaga så här långt?