Det första Octopath Traveler-spelet släpptes till Xbox, och boxspelarna kommer heller inte att bli utan uppföljaren. Under Tokyo Game Show har Square Enix avslöjat att Octopath Traveler II kommer att släppas på Xbox One och Xbox Series X/S tidigt under 2024. Därtill ska det även släppas på Microsoft Store, efter att tidigare bara ha funnits på Steam.

I spelet får vi följa åtta nya resenärer som på egna men sammanstrålande vägar ger sig ut på äventyr i världen Solistia. Den läckra HD-2D-grafiken gör comeback, som blandar pixlig retroestetik med 3D och moderna ljuseffekter.

Johan "Kawaii" Lorentzon recenserade spelet för FZ:s räkning och delade ut en 3:a, med lovord för bland annat grafiken och karaktärerna, medan de utdragna striderna och den förvirrande kartan inte var lika heta.