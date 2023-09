Efter alla krig mot orcher och otyg i Midgård kommer nu ett spel där du äntligen kan ta det lugnt och röka pipa under en stor ek. Det är i alla fall vad det ser ut som i Weta Workshop och Private Divisions nyligen utannonserade Tales of the Shire.

Det är dock oklart vad spelet kommer handla om, men visst ser teasern mysig ut? Weta Workshop känner nog de flesta igen namnet på. De har inte så stor erfarenhet inom spel men är inga duvungar vad gällande det visuella. Det var ju dem Peter Jackson använde sig av för specialeffekter när han gjorde sina Ringen och hobbit-filmer. Weta har dock också speldivision sen 2014 och har då främst jobbat på AR och VR-projekt. Tales of the Shire blir således deras första riktiga spel och är tänkt att släppas till konsol och PC nästa år.