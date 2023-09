Rockstar har nyligen utannonserat att de kommer lansera en game pass-liknande prenumerations-tjänst på Playstation 5 och Xbox Series-konsolerna. Det handlar om att de bygger om tjänsten GTA+ till att man nu också får tillgång till klassiska Rockstar-titlar som roteras in i tjänsten. Den första titeln som blir tillgänglig via tjänsten är Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition.

I tjänsten så igår det precis som förut även 500 000 dollar varje månad till GTA5 plus lite andra godsaker så som kosmetisk grejor och bilar. Det är oklart om vilka titlar som kommer till tjänsten, men i nuläget verkar det som de roterar in ett spel i taget. En fördel är i alla fall att man även behåller perks och de saker man tjänat ihop även om man säger upp prenumerationen.