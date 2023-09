Goichi "Suda51" Suda (No More Heroes, Lollipop Chainsaw, Killer Is Dead) och Hidetaka "Swery65" Suehiro (Deadly Premonition, D4: Dark Dreams Don't Die) är på gång med ett nytt actionspel vid Hotel Barcelona, som de själva beskriver som ett actionspel och slasher-parodi i 2.5D.

I spelet ska seriemördare från hela USA av oklar anledning ha samlats vid Hotel Barcelona, och de inkluderar bland annat en ond basebollspelare, en kock som sitter i en eldsprutande rullstol och en haj som berikats med AI ... och det faller på spelaren att ge dem smörj.

Man är dock inte helt ensam, eftersom ens karaktär från de senaste tre försöken kommer att hänga med och göra allt som du gjorde under respektive runda. Swery försäkrar dock i en intervju med Xbox att det inte innebär att banorna blir lekande lätta. Totalt finns det sju banor med varsin tillhörande boss.

Hotel Barcelona släppas under 2024 på pc, Xbox och Playstation 5.