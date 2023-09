För bara en vecka sedan rapporterade vi om den senaste gameplay-genomgången för Banishers: Ghosts of New Eden, men nu har vi fått veta att det inte kommer att släppas den 7 november som planerat. Istället har utvecklaren Don't Nod – kända för bland annat Life is Strange och Vampyr – valt att skjuta upp släppet till 2024.

Anledningen är helt enkelt att det är en redigt packad spelhöst som väntar, och det är förståeligt att de inte vill konkurrera om spelarna med titlar som Alan Wake 2, Call of Duty: Modern Warfare 3, Super Mario Bros. Wonder, Lords of the Fallen och Cities: Skylines 2, för att nämna ett fåtal.

Vi har beslutat att skjuta upp släppet av detta nya varumärke med tre månader, eftersom marknaden upplever en intensiv släppcykel för AAA-titlar på pc och konsoler under årets slut. Vi är övertygade om att ett komersiellt släpp av Banishers: Ghosts of New Eden under en mindre mättad period kommer att ge det den uppmärksamhet det förtjänar.

Det nya släppdatumet är 13 februari 2024.