Under gårdagen bjöd Mark Zuckerberg och Meta in till hov för att snacka VR. Den främsta punkten på dagordningen var givetvis nästa Quest-headset, som logiskt nog heter Meta Quest 3. Enligt Meta är headsetet omdesignat från grunden, och sett till kraften under huven är det en Qualcomm Snapdragon XE2 Gen 2 som står för den. Chippet ska enligt Meta ge headsetet dubbelt så hög GPU-kraft som Quest 2.

Vidare har Quest 3 120 Hz uppdateringsfrekvens och två skärmar med en upplösning på 2064x2208 vardera, vilket de kallar för "4K+ infinite display resolution". Synfältet ligger på 110 grader horisontellt och 96 grader vertikalt. Det är även utrustat med två kameror med tio gånger högre upplösning än Quest 2 och dubbelt så hög som Quest Pro, och utöver att låta en se sin omgivning via passthrough-funktionen ska de även möjliggöra AR-funktionalitet, där virtuella objekt placeras ut i ens faktiska omgivning.

Meta Quest 3 går att förhandsboka nu inför och kostar 6990 kronor (128 GB) och 8890 kronor (512 GB) i Sverige, och leveranserna börjar i oktober.