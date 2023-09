I Far Cry 7 är din täta familj kidnappad och måste räddas på 72 timmar, vilket ska motsvara 24 faktiska timmar. En hetsig kamp mot klockan således. Du ska dock ta detta med en nypa salt då Insider Gaming citerar anonyma källor. Releasen ska enligt uppgifter planeras till hösten 2025.

Far Cry 7, som internt är känt som Project Blackbird, ska vara icke-linjärt och kretsar kring konspirationsgruppen Sons of Truth som ska ha kidnappat spelarkaraktärens "mycket förmögna" familj. Tre speldygn och 24 irl-timmar gäller just nu, men tiden pausas när spelaren befinner sig i ett "safehouse". Du kan välja vilken ordning du räddar familjemedlemmarna i, och vissa kan dö. Något som ska ge ringar på spelets storyvatten.

Bland gameplay-nyheter finns en förhörsteknik. Typerna du förhör kan säga som det är, men de kan också ljuga eller hålla truten. Ja, till och med fly – om vi ska tro den här rykteskarusellen.

Tidigt i år påstod Insider Gaming att två Far Cry-spel planeras till 2025, ett singleplayer-spel (detta) och en multiplayer-titel. Alaska talas det om för den senare titeln – och varför inte båda? Insider Gamings källa ger inte för ryktena (via IGN) om ett Far Cry Rise på en ö utanför Korea.

Info som faktiskt är officiell är att Far Cry fått en ny chef, som utlovat "nästa evolution".