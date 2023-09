Netflix storsatsar på spelrelaterade serier, vilket inte är konstigt med tanke på hur uppskattad bland annat Castlevania-serien blev (vars uppföljare Castlevania: Nocturne nu är ute). I går fick vi en titt på den kommande Tomb Raider-serien, och samtidigt har de även släppt den första teaser-trailern för den animerade Devil May Cry-serien.

Den teaser-trailer vi får hålla till godo med visar inte jättemycket, men inte helt oväntat blir det Dante som agerar huvudkaraktär. Animeringen är det sydkoreanska Studio Mir som står för, som bland annat har The Legend of Korra, The Boondocks, Dota: Dragon's Blood och Harley Quinn på meritlistan, medan Adi Shankar är producent.

Vi vet sedan tidigare att både Vergil och Lady ska vara med och att serien potentiellt ska få flera säsonger.