Vad sker med remaken av Star Wars: Knights of the Old Republic? Spelet fick internet att skälva i september 2021, men sedan dess har vi skälvt av andra orsaker – och nu skakas vi om återigen.

Sony tycks nämligen arbeta hårt på att tvätta bort spåren av remaken. Trailern i Playstations Youtube-kanal är satt till privat. På X/Twitter rapporteras också att Sony plockat ner alla tweets kring spelet – förutom en där det nämns tillsammans med andra spel. Det bådar inte gott.

Det kan vara ett skrämselskott, men detta är alltså inte första gången vi skakas om. Sommaren 2022 gick rykten om att KotOR-remaken var pausat, och senare rapporterades det att man bytt utvecklare. Så sent som i maj påstod Embracer att spelet ska släppas – samma Embracer som stänger studior och släcker spel.

Som sagt: det är en del här som ger upphov till magont.