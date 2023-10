Harebrained Schemes har tidigare utvecklat spel som Shadowrun och Battletech, och i dag släpps deras senaste skapelse, The Lamplighters League. Det är ett strategispel i samma anda som Xcom, men har även en infiltrationsdel där man får smyga runt och positioner sina karaktärer som man vill, som i Mutant Year Zero: Road to Eden.

Under de senaste dagarna har även recensionerna börjat komma, och över lag är betygen inte jättelåga, men inte heller särskilt höga. På Opencritic ligger betygssnittet i skrivande stund på 73/100, medan andelen "recensenter som rekommenderar" spelet är 56 procent.

Kritiken kretsar bland annat kring långa uppdrag som känns repetitiva, såväl som kartor som inte riktigt drar nytta av karaktärernas olika förmågor att ta sig runt. Å andra sidan hyllas karaktärsgalleriet och de varierande färdigheter de olika medlemmarna i gänget bidrar med.

Alla betyg är dock inte mellanmjölkiga, utan det finns några som sticker ut med högre siffror, om än inte toppbetyg.