Betygen för Assassin's Creed Mirage har landat. Fyra av fem sätter Mike Stranéus, som tycker Basims coming of age-berättelse i Bagdad visar att "less faktiskt är more". Mirage är betydligt mindre än senare delar, dessutom tonas rollspelandet ner. Opencritic-snittet landar i skrivande stund på 76. Bra, men tydligt lägre än de senaste tre stora släppen: Origins, Odyssey och Valhalla. En trio titlar som snittar på cirka 80–85. Mirage-snittet kan likställas vid Syndicate från 2015.

Det var efter Syndicate som Ubisoft tog en paus och sedan gjorde comeback med Origins. De spel i serien som erhåller de högsta snittet är tvåan (90) och Brotherhood (89) – knappast förvånande.

Men nu handlar det om Mirage som överlag får stabila betyg, om än inte exceptionella.

PC Gamer närapå nailar snittet med 77: "Inte den triumferande återkomsten som jag hoppades det skulle vara, men ett bra första försök." 8 av 10 blir IGN-betyget, som tycker det är en "lyckad" återkomst till gamla tiders stealth-stil. Eurogamer gör som FZ och sätter 4 av 5, och applåderar spelets tydliga fokus. Metro håller med men tycker det saknas en polering (7 av 10).