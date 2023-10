"More is more" sa Yngwie Malmsteen utan ett spår ironi. Spelmakare verkar ha lyssnat på den svenska gitarrguden, för spel tenderar att bli allt längre. Baldur's Gate 3, Red Dead Redemption 2, de två senaste Zelda, The Witcher 3 och Assassin's Creed har alla rejält tilltagen speltid.

Men med Assassin's Creed Mirage tvärvänder Ubisoft – det är väsentligt kortare än de massiva föregångarna. Kanske, kanske inte ett trendbrott.

Hur ser du på det här? Föredrar du gigantiska spel med hur mycket som helst att göra, eller är du som undertecknad och föredrar mindre, tightare upplevelser?