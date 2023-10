Enligt profilen från utvecklare från Naughty Dogs så håller de i nuläget på med en remastrad version av The Last of Us Part 2. Det har ryktats sedan i somras att en remaster på spelet är i görningen när kompositören Gustavo Santaolalla refererade till en ”new edition” av The Last of Us Part 2. Naughty Dog själva har dock inte bekräftat någonting.

Enligt utvecklaren Mark Pajariollos Likedin-profil verkar det dock som om detta nu faktiskt är sanning. Profilen är numera ändrad, men Resetera lyckats ta en bild innan den ändrades. Det stod nämligen att han basar över produktionen av ikoniska titlar som The Last of US Part 1 och The last of Us Part 2: Remastered.

The Last of Us Part 2 är endast tre och ett halvt år gammalt och släpptes till Playstation 4. Det har dock fått lite uppgraderingar för Playstation 5, men inget i samma kaliber som The Last of Us Part 1 remaken.