Favela var en av kartorna i Call of Duty: Modern Warfare 2 från 2009, och i kommande Modern Warfare 3 ska den göra comeback. Under den gångna helgen och även nästa helt så betatestas spelet, vilket gjort att vissa fått sig en titt på just Favela, vilket resulterat i den trevliga jämförelsevideon ovan.

Som vi ser tycks de ha fokuserat på att bibehålla samma layout i denna nya version, fast med betydligt bättre detaljrikedom och renderingsdistans. Byggnaderna har dessutom fått lite ny färg, medan fotbollsplanen och andra platser har fått sig en liten uppgradering.

Alla är dock inte helt nöjda med ändringarna och anser att den gamla kartan hade bättre atmosfär. Hur som helst släpps Call of Duty: Modern Warfare 3 den 10 november.