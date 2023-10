Det känns som om Total War funnits i alla tider, men debuten skedde faktiskt så sent som år 2000. Å andra sidan sysslar Creative Assemblys strategispel med (mestadels) verkliga, historiska krig som i vissa fall har tusen år på nacken. Där har vi sannolikt skälet till seriens tidlösa känsla.

Historien skrivs av segrarna, och när vi lät FZ-läsarna rösta fram formkurvan för Total War är det framför allt två spel som sticker ut: Rome (4,28) och Medieval 2 (4,26) som båda alltså har ett snitt en bit bortom en FZ-fyra – mycket bra, med andra ord. Det är del tre respektive del fyra i serien.

Shogun 2 (4,07) skuggar topptrion, och inte långt bakom hittar vi den uppskattade Warhammer-trilogin (3,65, 3,97 och 3,65). Warhammer + Total War stod på många önskelistor, och resultatet levde av allt att döma upp till förväntningarna. Men nu är trilogin alltså avslutad.

Empire (3,82), Rome 2 (3,73) och första Shogun (3,64) hör också hemma bland "höga treor".

Formkurvan landar ofta där uppe – bland treor och fyror – men trenden är vacklande. Plockar vi bort den uppskattade Total War: Warhammer-trilogin ser vi seriens djupaste dalar under senare år. Three Kingdoms är ett av tre spel som ligger under en trea (2,90 i det här fallet), medan de två Saga-spelen inte alls gått hem hos er. Thrones of Britannia och Troy har fått 2,52 respektive 2,37.

Säger detta något om Total War: Pharaoh? Återstår att se. Recensionen läser du imorgon.

Topplista och kronologisk lista (med recensionslänkar) hittar du undertill.