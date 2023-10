Årets kalkonspel är tveklöst The Lord of the Rings: Gollum från tyska Daedalic, som ägs av Nacon sedan några år tillbaka. Frågan är då hur det kunde bli så här och varför en studio som gjort sig känd för vackra peka-och-klicka-spel i 2D försökte sig på att göra något betydligt mer ambitiöst.

Tyska Game Two har grävt i det hela och intervjuat 32 anställda på studion, och rapporten visar att de inte direkt arbetade under optimala omständigheter för att ro det hela i hamn. Till att börja med hade de helt enkelt inte erfarenheten som krävdes för att skapa denna typ av spel, och med en mager budget på bara 15 miljoner dollar (160 miljoner kronor) kunde de heller inte rekrytera all expertis som krävdes. Studion bad om mer pengar, men det ska ha nekats.

Arbetsmiljön verkar heller inte ha varit den bästa för utvecklarna, som behövde jobba långa dagar i en väldigt stressig miljö. Hela rapporten ser ni i denna Youtube-video (slå på undertexter). Vad det hela resulterade i vet vi ju nu, eftersom den anrika studion för ett par månader sedan meddelade att de hade stoppat all sin interna spelutveckling och tänker fokusera på försäljning och marknadsföring.