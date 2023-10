I början av 2022 offentliggjordes Microsofts planer på att köpa speljätten Activision (plus Blizzard plus King) för 69 miljarder dollar. Efter diverse turer bland olika konkurrensmyndigheter, där brittiska CMA gav grönt ljus idag, klargör Microsoft att de köpt Activision Blizzard.

Därmed ingår titlar som Call of Duty, Diablo, World of Warcraft och Candy Crush i Xbox-familjen. Förutom nämnda studior blir också andra utvecklarhus en del av Xbox, så som Infinity Ward, Raven Software, Sledgehammer, Treyarch, Toys for Bob, Beenox och High Moon Studios.

Phil Spencer lyfter i tillkännagivandet styrkan i att lyfta andra.

Som ett team kommer vi att lära oss, hitta innovationer och fortsätta att hålla vårt löfte att ta glädjen och gemenskapen från spel till fler människor. Vi kommer att göra detta inom en kultur som strävar efter att stärka alla att göra sitt bästa arbete, där alla är välkomna, och som är centrerad kring vårt ständiga åtagande om spel för alla.

Texten uppdateras