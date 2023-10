Under Comic Con i New York berättades det att Matt Mercer kommer göra rösten till Vincent Valentine i Final Fantasy VII Rebirth. Matt Mercer är kanske mest känd som Spelledare i rollspels-webserien Critical Role, men har även gjort rösten till Leon i Resident Evil 6 och Ganondorf i Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Mercer gjorde även några småroller i första delen av Final Fantasy VII-remaken, men då var det bara lite blandade mindre röstroller. Hur stor roll Vincent Valentine har i Rebirth är oklart, men det får vi ju se sen när spelet släpps nästa år.

Releasedatumet för nästa del i Final Fantasy VII Rebirth släpps 29:e februari 2024 till Playstation 5.