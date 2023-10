Epic Games Store erbjuder utvecklare (eller utgivare) som tar sina gamla spel till tjänsten en vinstmarginal på 100 procent under försäljningens första halvår. Efter sex månader går man över till Epics normala nivå, som är 12 procent till Epic och 88 procent till utvecklaren/utgivaren.

"Gamla" spel behöver inte vara vara särskilt gamla alls, då det handlar om titlar som sålts och alltjämt säljs via en annan butik innan 31 oktober 2023. Det finns ett regelverk, skriver Epic.

Om du har tre eller fler produkter på en tredjepartsbutik eller en tredjepartsabonnemangstjänst måste du ta med åtminstone tre av dem till Epic Games Store. Om du har färre än tre måste du ta med alla dessa produkter till Epic Games Store.

Erbjudandet är öppet 2024 ut och spelet/spelen måste tas till tjänsten innan juli 2025.

Om du tycker allt detta låter ganska bekant är det inte konstigt. I augusti bekräftade Epic ett liknande program för exklusiviteter där spelstudior får 100 procent av vinsten under första halvåret, förutsatt att det släpps och säljs exklusivt via Epic under de första sex månaderna.

Epic bekräftade nyligen att de sparkar 16 procent av personalstyrkan.