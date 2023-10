Det har kommit en hel del högkvalitativa souls-liknande spel på sistone. Lords of the Fallen släpptes härom dagen och fick en strålande 4:a i betyg här på FZ, och innan dess bjöd Lies of P på en (ännu) mörkare variant av Pinnochio, som även det fick en 4:a i sin recension.

Nu meddelar utgivaren och utvecklaren Neowiz att det sistnämnda har sålts i över en miljon exemplar, och de passar på att tacka alla som valt att härja runt i staden Krat. Siffran blir extra imponerande med tanke på att spelet har varit tillgängligt via Game Pass sedan släppet.

Och än är resan inte helt slut, för det har sagts att någon form av DLC ska släppas till spelet.