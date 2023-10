Gollum-spelet blev, som väntat, ingen höjdare, men Lord of the Rings: Return to Moria ser betydligt mer lovande ut, och det släpps faktiskt den 24 oktober på pc och Playstation 5, medan Xbox-konsolerna får vänta till nästa år.

Spelet kretsar kring den underjordiska staden Moria och dvärgarnas försök att återvända till den efter många år. Från Midgårds alla hörn ska de (läs: vi) strömma in, och en av dem sticker ut lite extra. Allas vår Gimli är nämligen med, och det är John Rhys-Davies (från filmerna) som lånar ut sin röst till honom, vilket vi får ett smakprov på i den nu släppta öppningssekvensen ovan.

Spelet är ett överlevnadsspel där man tar sig allt längre ner i gruvorna i jakt på dyrbarheter, material och utrustning, vilket är bäst att göra i sällskap med andra spelare.