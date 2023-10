I skrivande stund snittar Super Mario Bros. Wonder på 93 (Metacritic) och 92 (Opencritic). Det placerar just nu nya Mario-spelet på en tredjeplats bland årets (ett grymt spelår!) spelsläpp, sett till snittbetygen. Baldur's Gate 3 och (mer Nintendo!) Zelda: Tears of the Kingdom toppar.

Super Mario Wonder får ett pärlband med högsta möjliga betyg. Från bland andra Eurogamer ("Oändlig kaskad av idéer"), Daily Mirror ("Bästa 2d-Mario sedan SNES-eran, en stark kandidat till det bästa hittills") och Shacknews ("Fantastisk flykt från verkligheten"). "Nästa kliv för Marios 2d-plattformare", skriver IGN och sätter 9 av 10.

Några lägre (eller rättare sagt: "mindre höga") betyg finns. Digital Spy sätter exempelvis 3,5 av 5 (som kritiserar spelet för att inte andas ut då och då mellan alla moment). Allt som allt ser det ut som om Nintendo har ytterligare en högtidsstund till Nintendo Switch – som fyller sju i vår.

FZ:s recension är på gång och förvänta dig att läsa den i början av nästa vecka.