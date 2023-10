Innan Ghostwire: Tokyo och Hi-Fi Rush hade Tango Gameworks och Shinji Mikami betydligt läskigare saker för sig. The Evil Within släpptes under 2014 och fick tre år senare en uppföljare, och har man inte testat det första spelet så kan man nu hämta hem det gratis från Epic Games Store.

Det är tillgängligt i runt en vecka framåt och bjuder på en skräckfylld upplevelse där man i rollen som utredaren Sebastian Castellanos måste ta sig genom diverse kusliga miljöer och hushålla med sina knappa resurser för att överleva mot både monster och dödliga fällor.

Det andra spelet som är tillgängligt gratis heter Eternal Threads och är ett pussel- och äventyrsspel där man får hoppa mellan sex karaktärer lite som man vill för att uppleva deras berättelser och fatta olika beslut. Man kan även färdas längs tidslinjen för att se hur olika beslut påverkar saker och ting, och sedan ändra dem om man känner för det.