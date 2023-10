Rykten från tidigare i år om att Far Cry-serien kommer fortsätta med två separata titlar får nu näring av ytterligare uppgifter. De kommer åter från Insider Gamings källor, och gör gällande att multiplayer-spelet har arbetsnamnet Maverick och sannolikt släpps före Far Cry 7 (nästa fullstora Far Cry-spel, arbetsnamn Blackbird).

"Stämmer ryktet? Svara!"

Maverick sägs bli en extraction-shooter, där du luras till det fiktiva området Alashnica (som baseras på Alaska) bara för att upptäcka att kaos och fientligheter råder. Där jagar du resurser och tillverkar allehanda prylar som hjälper dig att överleva. Ägodelarna försvinner när du dör, men du och dina (eventuella?) lagkamrater har ett gemensamt gömställe där prylar sparas permanent. Målet är att samla plryar, levla upp och köpa bonusar. Allt är knutet till level-systemet, och för att levla löser du diverse uppdrag, för att sedan kunna köpa dig bättre förmågor, prylar med mera.

Enligt källorna har spelet bytt skepnad flera gånger under utvecklingens gång. Från början ska Ubisoft ha planerat att göra ett spel, Far Cry 7, men någonstans ska man ha beslutat att dela upp sjuan och Maverick.

Några datum finns förstås inte (inget av dem är ens avtäckt), men det viskas försiktigt om att det siktas löst på våren 2025 för Maverick. Och Far Cry 7 ska alltså komma efter Maverick. Allt enligt obekräftade rykten.