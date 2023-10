Tintin ska göra comeback i spelsammanhang med Tintin Reporter – Cigars of the Pharao, som släpps nästa månad. Vi har inte fått se sådär jättemycket från själva spelet, men i går drämde utgivaren Microids till med en gameplay-trailer.

Det är så klart ett äventyrsspel, men inkluderar även sekvenser där vi måste smyga oss förbi bovar och även ratta både bilar och flygplan. Fokus ligger dock på att undersöka, hitta ledtrådar, lösa pussel och gräva fram information i dialoger.

Tintin Reporter – Cigars of the Pharao släpps den 7 november på Xbox Series X/S, Playstation 5 och pc, medan Playstation 4 och Xbox One får vänta till slutet av november och Nintendo Switch till 2024.