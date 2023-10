Om du köper den kommande, slimmade Playstation 5-modellen i digital form och sedan köper till en skivläsare, behöver du ansluta till internet när du kopplar in den första gången. Det framgår i det finstilta i den bundle (via X) du kan köpa tillsammans med Call of Duty: Modern Warfare 3.

Sannolikt beror lösningen på att Sony vill säkerställa att tredjepartsprodukter inte nyttjas. Å andra sidan finns risken att servrarna en dag inte längre är tillgängliga – hur ska man då verifiera sin skivläsare? Möjligen löser Sony detta till dess, för det skulle kunna sätta tekniska käppar i hjulet.

Den lättare och 30 procent mindre PS5:an släpps i november i USA (Europa-datum är i dagsläget inte känt), och precis som i fallet med original-PS5 får vi en variant med skivläsare och en utan.